Grande attesa a Castelvetrano per l’edizione 2025 del Ciocco Fest del Belice in programma da venerdì 28 a domenica 30 marzo. L’evento, organizzato dal Comune di Castelvetrano in collaborazione con la Pro Loco Selinunte, trasformerà il centro storico in un’esperienza sensoriale unica, celebrando il cioccolato in tutte le sue forme e le nostre eccellenze gastronomiche. Confermata la presenza di numerosi stand con specialità culinarie a base di cioccolato, come arancine, crepes, pizze gourmet, waffle, cassetelle e sfince tradizionali.

Saranno inoltre organizzate attività culturali, come tour urbani per i numerosi pullman che arriveranno, tra monumenti storici e specialità gastronomiche a cura della Pro Loco, e laboratori didattici sulla lavorazione del cioccolato presso l’Ex Convento dei Minimi. La musica sarà protagonista con street band, musica dal vivo, balli di gruppo e DJ set nel Sistema delle Piazze e lungo il Corso Vittorio Emanuele II. L’iniziativa, finanziata dall’Assessorato Regionale alle Attività Produttive, è stata possibile grazie alla fattiva collaborazione di alcuni imprenditori locali, i commercianti del Corso Vittorio Emanuele II e le amministrazioni comunali di alcuni paesi limitrofi: Santa Ninfa, Partanna e Poggioreale. Gli stand saranno aperti ogni giorno dalle 10:00 fino a tarda sera. Sono previste aree sosta per bus e camper. Per i più piccoli è prevista inoltre un’area giochi.

AUTORE. Redazione