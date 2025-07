Dal 30 Giugno all’ 11 Luglio, a Castelvetrano, è arrivato il 33º team dei “Global Volunteers”. Diversi volontari, tutti provenienti dagli Stati Uniti, sono arrivati con grande entusiasmo e il loro bagaglio di esperienze e storie da raccontare popolando la base Scout del gruppo AGESCI-Castelvetrano 1.

L’apertura della seconda edizione dell’English Summer Camp presso la base Scout “Ciuri di Zagara” si e’ svolta alla presenza dell’Ass. Dott.ssa Rosalia Ventimiglia, della Capo Gruppo di AGESCI Castelvetrano1 Tiziana Cirabisi e dell’Italy Country Manager di Global Volunteers, Dott. Giovanni Parrino. Il Servizio dei volontari non si e’ limitato all’educazione dei più giovani, ma altresi alla promozione di uno scambio reciproco di esperienze e conoscenze che continuano costantemente ad arricchire il nostro tessuto sociale.

Il progetto e’ nato quindi con l’obiettivo principale di infondere una maggiore consapevolezza culturale ampliando gli orizzonti dei bambini, ma non solo; atraverso il loro impegno e la loro generosita’, i volontari favoriscono l’accrescimento di una consapevolezza culturare e la promozione della comprensione e accettazione della diversita’. Non di meno l’enorme possibilità per tutti i nostri bambini di approfondire le conoscenze della lingua Inglese con persone Madrelingua e di giocare, socializzare e interagire in 2 settimane ricche di giochi e divertimento.

L’English Summer Camp ha visto la partecipazione di 38 bambini dai 10 ai 15 anni, con la parteciazione di diversi bambini con disagio socio-economico e con bisogni speciali, favorendo efficacemente percordi d’inclusione sociale. E’ stato meraviglioso il momento conclusivo organizzato dai genitori che insieme agli Scouts hanno voluto ringraziare i volontari in un momento di convivialita’ ricco di emozioni, gratitudine e abbracci. Un’esperienza unica e indimenticabile!

AUTORE. Redazione