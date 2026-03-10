Sgabelli e sedie in tema di Sicilia realizzati dall’artista campobellese Antonella Barbera faranno parte dell’arredamento del “Caffè Di Noto” di piazza Colonna a Roma. I disegni che richiamano l’opera dei pupi sono stati fatti a mano dall’artista su commissione di Pietro Di Noto, titolare del Caffè. Originario della Sicilia, il gelataio Di Noto è stato il primo in Italia, 30 anni fa, ad aprire gelateria senza laboratorio producendo un gelato naturale al 100%. Oggi è proprietario di gelaterie a Singapore, Emirati Arabi, negli Stati Uniti e in Giappone. In tutto il mondo ha oltre 50 punti vendita, tra bar gelaterie con pasticceria e 5 ristoranti. All’estero è molto apprezzato il suo gelato al pistacchio di Bronte in primis, segue il gelato al limone di Sicilia e al cannolo/cassata siciliana. La conoscenza tra Pietro Di Noto e Antonella Barbera è nata su Facebook, poi l’incontro nel laboratorio di Campobello di Mazara. Il signor Di Noto le ha commissionato un primo lavoro e poi è venuta l’idea degli sgabelli in stile siciliano.