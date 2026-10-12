Tra l’ufficio Ulepe, che si occupa di giustizia di comunità, e il Comune di Castelvetrano è stata firmata la convenzione che consentirà il reinserimento sociale di persone che devono scontare una pena tramite attività gratuite di pubblica utilità a favore della collettività. Stamattina per la firma erano presenti Rosanna Provenzano (che dirige l’ufficio Ulepe di Trapani), la direttrice della casa circondariale di Castelvetrano Giulia Bruno, il sindaco Giovanni Lentini e l’assessore Rosalia Ventimiglia. Il Comune potrà accogliere contemporaneamente fino a 5 persone affidate che saranno impegnate in attività di diserbatura, manutenzione e cura del verde pubblico, pulizia di aree verdi, parchi e giardini e interventi di decoro urbano, pulizia degli uffici e dei locali di proprietà comunale. Qualche settimana addietro l’ufficio Ulepe ha firmato un’altra convenzione con la Diocesi di Mazara del Vallo.