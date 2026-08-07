Oggi, venerdì 7 agosto alle ore 18.00, presso l’ingresso del Parco Archeologico di Selinunte lato Triscina, si terrà la presentazione del libro “La Sicilia dei sapori segreti” di Giusina Battaglia, celebre divulgatrice della cultura gastronomica siciliana.

L’iniziativa, promossa da Slow Food Castelvetrano e Agro Selinuntino in sinergia con la comunità slow food per la valorizzazione del Belice e la comunità dell’olio con il patrocinio della Città di Castelvetrano, l’iniziativa rappresenta un’importante occasione per raccontare la Sicilia attraverso i suoi profumi, le sue tradizioni e le storie custodite nelle ricette che ne definiscono l’identità culturale.

Dopo i saluti istituzionali del Sindaco Avv. Giovanni Lentini e dell’Assessore alla Cultura Rosalia Ventimiglia, l’incontro sarà moderato da Franco Messina e vedrà l’intervento del Presidente di Slow Food Sicilia, Fabio Di Francesco. Al termine è prevista una degustazione di cibo buono pulito e giusto.