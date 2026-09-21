Nuovo successo per Giuseppe Tarantino, atleta del Team F. Ingargiola che vive a Castelvetrano e che continua a distinguersi nelle competizioni podistiche su strada. Tarantino, 39enne che svolge la professione di chef, ha conquistato il primo posto assoluto nella IV Half Marathon Città di Licata, aggiungendo un’altra importante vittoria al proprio palmarès.

La gara ha visto Tarantino rimanere nelle posizioni di testa per buona parte dei 21 chilometri, insieme al compagno di squadra Angelo Costanzino. La differenza è arrivata nella fase conclusiva della competizione, quando Tarantino ha progressivamente aumentato il ritmo riuscendo a staccare gli avversari e a presentarsi per primo sul traguardo.

Una prova nella quale l’atleta ha saputo dosare le energie, aspettando gli ultimi chilometri per imprimere l’accelerazione decisiva e conquistare la vittoria. Giornata particolarmente positiva anche per il Team F. Ingargiola grazie alla prestazione di Angelo Costanzino, che ha concluso la Half Marathon al terzo posto assoluto, portando così due atleti della squadra sul podio.

Per Giuseppe Tarantino si tratta dell’ennesimo risultato di prestigio ottenuto nelle gare su strada e di una nuova conferma della continuità delle sue prestazioni. La manifestazione, organizzata dall’ASD Atletica Licata, ha richiamato numerosi appassionati e atleti per una giornata interamente dedicata alla corsa.

Per Tarantino, arriva dunque un altro primo posto da aggiungere a una lunga serie di risultati. Un successo conquistato sulla distanza della mezza maratona e costruito soprattutto negli ultimi chilometri, quando l’atleta ha trovato le energie per l’allungo che gli ha permesso di lasciare alle spalle gli avversari e tagliare per primo il traguardo.