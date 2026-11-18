Un percorso di 60 chilometri per celebrare l’olio nuovo e il territorio. Al Parco Archeologico consegnata la bandiera delle Città dell’Olio: è il 43° ente siciliano della rete. Centotrenta partecipanti, un itinerario di 60 chilometri e l’olio nuovo come filo conduttore tra piazze, campagne e templi. La “Tappa dell’Olio Nuovo” di Girolio d’Italia 2026 ha unito Castelvetrano, Menfi e il Parco Archeologico di Selinunte in una giornata dedicata al cicloturismo e alla cultura olivicola, con Daniele Bennati, già commissario tecnico della Nazionale italiana di ciclismo, alla guida della carovana come testimonial.

La manifestazione è stata promossa dall’Associazione Nazionale Città dell’Olio, attraverso il Coordinamento regionale siciliano, e finanziata dall’assessorato regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo rurale e della Pesca mediterranea – Dipartimento regionale dell’Agricoltura. La partenza è avvenuta dal Sistema delle piazze di Castelvetrano, dove un villaggio gastronomico ha accolto partecipanti e visitatori con prodotti del territorio e oli siciliani Dop e Igp. Da qui i ciclisti hanno raggiunto Menfi, ricevendo l’accoglienza degli amministratori locali e facendo una sosta con bruschette, formaggi e dolci.

Il percorso è poi proseguito verso Selinunte, con il passaggio tra i templi nel primo pomeriggio. Qui il presidente nazionale delle Città dell’Olio, Michele Sonnessa, ha consegnato la bandiera dell’associazione al direttore del Parco Archeologico, Felice Crescente. Il Parco è diventato il 43° ente siciliano a entrare nella rete, rafforzando il legame tra patrimonio archeologico e paesaggio olivicolo.

La pedalata si è conclusa a Castelvetrano, dove l’olio extravergine appena franto è stato protagonista delle degustazioni. Nocellara del Belice, Biancolilla e Cerasuola hanno accompagnato il pane nero di Castelvetrano, i pecorini stagionati, le olive condite e le altre specialità proposte durante la giornata. Per Sonnessa, l’appuntamento ha rappresentato un’occasione per raccontare il territorio attraverso un prodotto che esprime «cultura, storia, identità, paesaggio e soprattutto comunità». Il presidente ha ricordato il lancio del progetto a Lampedusa con l’edizione zero, prima della tappa tra Castelvetrano e Menfi.

Il sindaco Giovanni Lentini ha richiamato il patrimonio cittadino, dagli olivi ai templi, dai palazzi storici al Sistema delle piazze e alla chiesa di San Domenico. Un’identità culturale ed economica nella quale l’oliva di Castelvetrano occupa un posto centrale. Da Menfi, l’assessore all’Agricoltura Francesco Gagliano ha sottolineato la partecipazione di cittadini, visitatori e famiglie e il valore dell’incontro con i produttori. Attraversare le campagne tra vigneti e uliveti, ha evidenziato, ha consentito di conoscere più da vicino l’olio extravergine e le tradizioni locali.

Giosuè Catania, vicepresidente nazionale e coordinatore regionale delle Città dell’Olio, ha posto l’accento sulla collaborazione tra le due comunità e il Parco Archeologico: «Vogliamo che Girolio sia un primo e significativo esempio del turismo lento che può prendere piede nella nostra terra». Il direttore Felice Crescente ha ricordato il recupero di quasi venti ettari di oliveti all’interno del Parco, un intervento che ha contribuito a valorizzarne il paesaggio. L’adesione alla rete delle Città dell’Olio si inserisce, ha spiegato, nell’impegno a custodire la cultura millenaria legata all’olivo.

Per Daniele Bennati, infine, la partecipazione ha avuto anche un significato personale, legato alla sua esperienza sportiva e alle origini toscane. «Questo è il periodo dell’anno che preferisco, perché quando arriva sulle tavole l’olio nuovo c’è aria di festa», ha raccontato, definendo il ruolo di ambasciatore delle Città dell’Olio «una responsabilità ma allo stesso tempo un grande onore».