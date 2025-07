Dopo una brillante stagione invernale ricca di eventi e buona musica, il noto locale castelvetranese Cusà inaugura l’estate con un nuovo format dal sapore unico: Sciarìa Sunset Edition, in collaborazione con il Lido Tukè, che mette a disposizione la sua meravigliosa location sulla spiaggia di Marinella di Selinunte.

Un’idea fresca, giovane e piena di vibrazioni positive, nata per far vivere l’estate al ritmo del tramonto. Sciarìa Sunset edition – il rituale d’estate che non puoi perderti! Il primo appuntamento è giovedì 10 luglio dalle 18:00 con ingresso libero. Un’esperienza in riva al mare tra musica live, dj set, bolle di sapone, schiuma e un’atmosfera che promette emozioni vere.

Tra i primi ad esibirsi ci saranno i carismatici Pewro & The Atomic Ensemble, ma anche i Centoquattro con la loro energia contagiosa. Ancora, spazio al groove con i dj set di Pablo Five e Dj Emme accompagnati dalla voce di Cannavox.

Sciarìa Sunset Edition celebra la bellezza della Sicilia e la creatività di chi la vive. Giovani che con passione, musica e visione rendono speciale ogni angolo della propria terra. Un’occasione per lasciarsi andare, sentirsi liberi e condividere momenti che restano impressi.

Siete tutti invitati, perchè l’estate è adesso e il tramonto ha finalmente trovato la sua colonna sonora.

