Il salone del Circolo della Gioventù a Castelvetrano pieno di amici, simpatizzanti, uomini, donne e molti giovani per la presentazione dell’Unione per Castelvetrano, la coalizione di partiti (Fratelli d’Italia, Forza Italia, Movimento per l’Autonomia, Prima l’Italia) e di liste civiche (Castelvetrano rinasce, Cittadini per la Democrazia, Castelvetrano Civica) a sostegno della candidatura a sindaco di Giovanni Lentini. Erano presenti anche il senatore Raoul Russo e l’onorevole Carolina Varchi (FdI), i deputati regionali Mimmo Turano e Giuseppe Bica, Tony Scilla (FI), Nicola Catania, Angelo Rocca e Ignacio Drago del Direttivo provinciale FdI. Tra le prime file anche i rappresentanti dei movimenti civici.

L’avvocato Lentini nel suo intervento non ha mancato di sottolineare il punto di forza rappresentato dall’intesa tra partiti e movimenti civici, che costituisce la più seria e responsabile risposta rispetto alle tentazioni centrifughe e particolaristiche che servono solo, in un momento in cui bisogna affrontare di petto questioni fondamentali per l’avvenire della città, a diffondere confusione e incertezza. Lentini ha anche indicato alcune tematiche (ambientali, finanziarie, sociali, identitarie) sottolineando la necessità di una macchina burocratica che torni ad essere motivata per dare risposte concrete alle esigenze della comunità, sotto un impulso politico che favorisca una progettualità seria e la capacità di intercettare risorse.

AUTORE. Redazione