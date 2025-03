Chi era il giudice Luca Crescente? All’indomani dell’intitolazione dell’auditorium del Comune di Comitini (Agrigento) lo racconta il fratello Giovanni, il più piccolo dei fratelli Crescente (c’è anche Annamaria). Da anni Giovanni Crescente vive a Torino ed è tornato in Sicilia per la terza intitolazione di un bene pubblico al fratello: dopo Porto Empedocle dove gli è stata intitolata una villa e ad Agrigento l’aula del Consorzio universitario, il piccolo Comune dell’Agrigentino ha scelto di intitolare l’auditorium cittadino al giudice castelvetranese. Giovanni Crescente racconta a CastelvetranoSelinunte.it il fratello Luca, «quello più grande che sapeva tutto di me, il mio stato emotivo, i miei momenti difficili».

AUTORE. Redazione