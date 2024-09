Un progetto di cittadinanza attiva e democratica dal titolo “GiovaninAzione 4.0”, al fine di eliminare le distanze tra le istituzioni e le nuove generazioni e sostenere il protagonismo giovanile attivo inteso come risorsa imprescindibile per il rilancio del territorio e la cooperazione trasversale. Lo propone in una mozione il consigliere comunale Barbara Vivona, capogruppo di Forza Italia. Il progetto proposto dalla Vivona prevede 3 interventi d’azione: la modifica e la sostituzione del regolamento del baby consiglio, il cambio di nome di quest’ultimo con la nuova denominazione “consiglio comunale dei ragazzi” e l’inserimento di alcune nuove integrazioni e aree di intervento che abbiano come destinatari gli studenti degli Istituti di scuola primaria (classi 3, 4 e 5) e di scuola secondaria di I grado. Ma anche l’istituzione di un “model european parliament” (M.E.P.) destinato agli studenti frequentanti il 3°, 4° e 5° anno della scuola secondaria di secondo grado.