Saranno gli studenti a raccontare ai propri coetanei la storia e le bellezze di Castelvetrano in occasione delle Giornate FAI per le Scuole, in programma in tutta Italia dal 23 al 28 novembre. Una settimana dedicata alla conoscenza del patrimonio culturale attraverso visite guidate che vedono i ragazzi protagonisti.

Il percorso cittadino comprenderà la Chiesa di San Domenico, il Teatro Selinus e il complesso dei Frati Cappuccini, con la chiesa, il convento e le catacombe. A illustrare questi luoghi saranno gli Apprendisti Ciceroni, preparati dai volontari del FAI e dai loro docenti per accompagnare altri studenti nella scoperta dei beni del territorio.

A darne notizia è Graziella Zizzo, responsabile del Gruppo FAI Castelvetrano. Alla manifestazione parteciperanno le classi seconde dell’I.C. Di Matteo, alcune classi dell’I.C. “Lombardo Radice-Pappalardo” e un gruppo di studenti del Liceo classico “G. Pantaleo”.

L’iniziativa si fonda sullo scambio educativo tra pari: i ragazzi approfondiscono la conoscenza dei monumenti e imparano a condividerla, assumendo un ruolo attivo nel racconto della propria città. Il patrimonio storico e artistico diventa così un’esperienza da vivere, oltre che una materia da studiare. L’obiettivo è stimolare negli studenti il senso di appartenenza e la cittadinanza attiva, avvicinandoli alla scoperta, alla tutela e alla valorizzazione dei luoghi che fanno parte della storia della loro comunità.