Istituita nel 2007 dall’Assemblea generale delle Nazioni unite, la giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo è un’occasione internazionale per riflettere sui bisogni delle persone autistiche e per promuovere politiche concrete a sostegno della neurodiversità e della loro vita piena e soddisfacente. Anche a Castelvetrano la Giornata verrà celebrata, su iniziativa del Lions club (presieduto da Agata Calandro) col patrocinio del Comune di Castelvetrano. Giovedì 2 aprile, alle ore 19, la fontana delle Ninfa, vicino il palazzo Pignatelli, verrà illuminata di blu, segno di vicinanza. L’accensione della fontana sarà preceduta dal convegno sul tema “Autismo e comunicazione: strumenti, strategie e inclusione”, con gli interventi del sindaco Giovanni Lentini, dell’assessore Rosalia Ventimiglia, dell’assessore regionale all’istruzione Mimmo Turano, di Giuseppina Trinceri (psicologa e insegnante di sostegno), Ferdinando Sazseri (specialista in Neuropsichiatria infantile) e con la testimonianza di Giampiero Errante (creatore del progetto “Leggolo”).

AUTORE. Redazione