In occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale, anche il Comune di Castelvetrano partecipa alle iniziative di sensibilizzazione promosse a livello mondiale per promuovere la consapevolezza sull’importanza del benessere psichico e del diritto alla cura. Durante la giornata del 10 ottobre, le vie e le piazze della nostra città saranno animate da momenti di incontro, musica, arte e partecipazione, per ribadire insieme che la salute mentale è parte integrante della salute di ogni persona e dell’intera comunità.

Programma delle attività: Ore 9.00 – Raduno in Piazza della Gentilezza e passeggiata per le vie principali della città (Piazza Matteotti, Corso Vittorio Emanuele, Sistema delle Piazze); Ore 10.30 – Attività al Sistema delle Piazze: Esibizione musicale di pazienti e operatori; Esibizione di ballo con scuole locali e partecipazione dei pazienti; Stand con esposizioni di opere di pittura e artigianato realizzate dai pazienti; Realizzazione di un murales in Corso Vittorio Emanuele; Ore 18.30 – Illuminazione verde di un monumento della città, simbolo della speranza e dell’attenzione verso la salute mentale.

Le iniziative sono promosse con la partecipazione dei servizi del Distretto di Castelvetrano: CSM, Centro Diurno, N.P.I., SERD, Cooperativa Starbene, le Scuole Medie Superiori e i Comuni del Distretto. Costruire comunità sane significa anche educare alla salute e al benessere psico-fisico, con il coinvolgimento di tutti i cittadini.