L’assessore comunale alla legalità Bia Cusumano li ha definiti «quattro forti momenti per dire no alla violenza sulle donne». E a organizzarli è, appunto, il Comune proprio in occasione dei 16 giorni di attivismo civile contro la violenza di genere. Un percorso che parte dalle scuole, passa per il teatro, per il confronto pubblico e per l’ascolto psicologico. Stamattina, 25 novembre, alle 11,30 alla scuola media “Luigi Pirandello” è stato messo in scena “Fiore sospeso”, a cura dello sportello antiviolenza “Diana” di Cotulevi. La mattinata si è conclusa con un flash mob in piazza Addolorata. Stasera, ore 21,15, al cineteatro Olimpia, “Sogno, tu che nella notte nera” di Katia Regina e Federico Brugnone, con Cinzia Bochicchio, regia di Massimo Pastore. All’iniziativa collabora “Cotulevi”. Mercoledì 26, ore 18, ex chiesa dell’Addolorata, incontro sul tema “Ferite che cercano parole, parole che cercano diritti”, con ⁠Maria Vittoria Cerami, ⁠Marina Ciprì, Mariella Gulotta, avvocatessa, Francesca Picone, scrittrice. Nel corso dell’incontro sarà presentato il libro “Il rischio di nascere donna – 28 racconti contro la violenza di genere”, a cura di Silvia Garzilli. Lunedì 7 dicembre, momento di confronto con Tony Giorgi, docente alla “Cattolica” di Brescia e Alba Di Giorgi.