Da oggi i cittadini di Castelvetrano potranno leggere gratuitamente 7.700 giornali e riviste, accedendo alla biblioteca digitale BIBLIOTP MLOL. La piattaforma è stata attivata nell’ambito del progetto “Trame Narrative”, realizzato con un finanziamento del Centro per il libro e la lettura, al quale il Comune di Castelvetrano ha aderito.

Chi si accredita potrà leggere gratuitamente, dal proprio smartphone, tablet o PC, oltre 7.700 quotidiani e riviste nazionali e internazionali. Il nuovo servizio online è disponibile per tutti gli iscritti alle biblioteche comunali di pubblica lettura, partner del progetto Trame Narrative, dei Comuni di Calatafimi-Segesta, Campobello di Mazara, Castellammare del Golfo, Partanna, Salemi e Santa Ninfa, tramite il portale BIBLIOTP MLOL.

Un risultato reso possibile grazie al lavoro costante della struttura comunale competente, che sta seguendo con attenzione tutte le fasi di attuazione del progetto, con un monitoraggio continuo delle attività e dei servizi offerti ai cittadini.

Un impegno che vede in prima linea la responsabile, dott.ssa Maria Morici, insieme a tutto il personale coinvolto, con il sostegno dell’Assessore Rosalia Ventimiglia, a conferma della volontà dell’Amministrazione comunale di investire concretamente nella cultura, nell’innovazione e nell’accesso libero all’informazione.

PER CHI È ISCRITTO IN BIBLIOTECA

Se sei già iscritto alla Biblioteca Comunale di Castelvetrano – Rete bibliotecaria BiblioTP, contatta il personale della biblioteca inviando un messaggio di posta elettronica all’e-mail biblioteca@comune.castelvetrano.tp.it indicando nell’oggetto “Pre-Registrazione Edicola digitale Bibliotp Mlol” per farti autenticare.

PER CHI NON È ISCRITTO IN BIBLIOTECA

Se non sei iscritto alla Biblioteca Comunale di Castelvetrano – Rete bibliotecaria BiblioTP, è il momento giusto per farlo.

Puoi ottenere l’iscrizione e le credenziali di accesso all’Edicola Digitale BIBLIOTP MLOL recandoti di persona in Biblioteca, sita in Via Garibaldi n. 58, 91022 Castelvetrano TP – telefono 0924.932188

PRE-REGISTRAZIONE A DISTANZA ALL’EDICOLA DIGITALE BIBLIOTP MLOL

Puoi richiedere la Pre-Registrazione al servizio di Edicola Digitale BIBLIOTP MLOL contattando il personale della biblioteca inviando un messaggio di posta all’e-mail biblioteca@comune.castelvetrano.tp.it indicando nell’oggetto “Pre-Registrazione Edicola digitale Bibliotp Mlol” per farti autenticare.

Riceverai per e-mail le credenziali personali (username e password) per l’accesso all’Edicola Digitale BIBLIOTP MLOL e il link per l’attivazione del tuo account personale.

ATTENZIONE

Entro due mesi dall’attivazione del servizio, chi non è iscritto alla Biblioteca, dovrà completare la Registrazione recandosi di persona presso la sede della Biblioteca Comunale di Castelvetrano, sita in Via Garibaldi n. 58 – 91022 TP – telefono 0924.932188

WEB https://bibliotpedicola.medialibrary.it

E-mail: biblioteca@comune.castelvetrano.tp.it

Telefono: 0924.932188