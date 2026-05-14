Un programma di iniziative dedicate alla memoria, all’impegno civile e alla cultura della legalità, nel ricordo delle vittime innocenti di mafia e nel solco degli ideali di Giovanni Falcone, Paolo Borsellino e di tutti coloro che hanno sacrificato la propria vita per lo Stato. Le manifestazioni si inseriscono nel percorso di riflessione legato al 23 maggio, “Giornata della Legalità”, data simbolo della memoria della Strage di Capaci, in cui persero la vita il giudice Giovanni Falcone, Francesca Morvillo e gli uomini della scorta.

Dal XIII Torneo della Legalità “Memorial Antonio Zanda”, al XIX Raduno motociclistico “CC Motorday”, passando per lo spettacolo teatrale “Felicia l’amore sterminato”, fino all’evento conclusivo “A nome loro – Musiche e voci per le vittime di mafia”, Castelvetrano vivrà momenti di confronto, partecipazione e condivisione rivolti soprattutto ai giovani e alle nuove generazioni. Ricordare significa scegliere ogni giorno da che parte stare. La legalità è responsabilità, memoria e futuro.