Giorgio Buffa, 50 anni, originario di Trapani, è il nuovo amministratore delegato dell’aeroporto di Ancona. Buffa subentra ad Alexander D’Orsogna nominato nuovo direttore generale dell’Enac. A indicarlo alla guida dell’aeroporto marchigiano è stato il fondo londinese Njord. Il nuovo amministratore delegato, ex pilota, arriva dopo alcuni anni di lavoro all’Hamad international airport in Qatar dove ha ricoperto la funzione di senior manager operations. Buffa guiderà ora una fase di espansione dello scalo attualmente collegato con 15 destinazioni. In programma c’è anche un piano industriale che riguarda lo sviluppo delle infrastrutture esistenti.