Sapete quanti giochi per smartphone esistono? Nel 2023 le app di gioco disponibili su Google Play Store erano circa 3,48 milioni ma è probabile che il numero complessivo sia persino superiore. Esistono giochi di tutti i tipi e per tutti i gusti ma a destare maggiore interesse sono quelli con la grafica accattivante e dal forte impatto visivo. Inutile stilare una graduatoria perché ce ne sono tantissimi, continuando a leggere potete però scoprire 5 giochi per smartphone che non dimenticherete facilmente.

Monument Valley

Monument Valley è un puzzle game sviluppato e pubblicato da Utswo Games nel 2014 e noto per la sua grafica chiaramente ispirata alle illusioni ottiche di Escher, il geniale grafico olandese celebre per le sue costruzioni impossibili ricavate utilizzando la particolare tecnica della mezzatinta. Lo scopo del gioco è quello di accompagnare la silenziosa principessa Ida nel suo viaggio per ottenere l’assoluzione e salvare il suo popolo. Il lavoro grafico è molto curato in tutti i dettagli, dai deliziosi giochi di colori a pastello al minimalismo generale fresco e curioso. Il tutto genera un’atmosfera delicata e innocente, pronta a dimostrare come, con le giuste scelte di design, si possa costruire un impatto visivo di prim’ordine senza avere budget esagerati. Monument Valley ha ottenuto notevole successo con 50 milioni di download a soli tre anni dall’uscita, vari premi e un sequel (e un altro in lavorazione). Originariamente pubblicato solo per iOS, nel corso degli anni è stato poi rilasciato anche per Android, Microsoft Windows, Amazon AppStore e, dall’anno scorso, per la sezione giochi di Netflix.

Alto’s Odyssey

Alto’s Odyssey è uscito nel 2018 come sequel di Alto’s Adventure mantenendo alta la qualità e proponendo nuovamente un’infinita corsa su snowboard, stavolta tra le dune del deserto, accompagnata da una piacevole musica rilassante e da paesaggi estremamente evocativi. Sviluppato dal Team Alto e pubblicato da Snowman (iOS) e Noodlecake Studios (Android), il gioco cattura l’immaginazione non tanto, o comunque non solo per il gameplay, ma soprattutto per la splendida ambientazione che regala repentini passaggi da tinte viola a rosse, da blu ad azzurre, dal sole alla pioggia. Il tutto in modo incredibilmente armonico, senza soluzione di continuità. Insomma, un ottimo lavoro di grafica che ci ha convinto a inserire questo titolo nell’esclusiva lista dei giochi per smartphone dal forte impatto visivo. Si può giocare ad Alto’s Odyssey su dispositivi o console iOS, Android, Microsoft Windows, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo e Mac OS.

Starburst

Sviluppata da NetEnt, Starburst è una coloratissima slot composta da 5 rulli su 3 file, caratterizzata da esplosioni di luce e stelle che risaltano sullo schermo nero. Infatti, sebbene questa slot non sia così diversa da tante altre come esperienza di gioco (le opportunità di premio passano sempre dall’allineamento di simboli uguali su una delle file), è diventata molto popolare proprio per la grafica ad alta definizione che risulta piacevole agli occhi, nonché per i divertenti effetti sonori. Una slot così luccicante non poteva che avere delle gemme come simboli, proposte con colori diversi dal viola all’arancione. Altri simboli di Starburst sono il numero 7 rosso su sfondo azzurro, l’icona BAR e il simbolo Wild sotto forma di una stella multicolore a otto punte. Quest’ultima è un’icona che sostituisce qualsiasi altro simbolo tra i rulli per completare una combo vincente. La slot Starburst è disponibile su smartphone Android e iOs e su diverse piattaforme online.

Asphalt 9: Legends

Asphalt 9: Legends è un videogame di corse d’auto, sviluppato nel 2018 da Gameloft Barcelona e pubblicato da Gameloft, che permette di scegliere tra più di 50 supercar sportive, riprodotte alla perfezione, per cimentarsi in corse mozzafiato sui tracciati di tutto il mondo, dal Cairo a Buenos Aires, da Osaka a San Francisco. Il fiore all’occhiello del gioco è la** grafica mozzafiato con paesaggi, piste, auto e tutto il resto che sono stati realizzati nella maniera più dettagliata possibile, senza lesinare sui particolari. Qualcuno ha definito Asphalt 9: Legends “un piacere assoluto per gli occhi” e noi siamo d’accordo con lui. Mentre si gioca, anche i dettagli più insignificanti acquisiscono importanza: le singole particelle di polvere che si poggiano sul parabrezza, l’acqua che scorre sotto le gomme e le foglie che si sollevano da terra, rendono il gameplay a dir poco straordinario**. Inoltre si gareggia con condizioni atmosferiche sempre diverse che possono cambiare anche durante la gara, come peraltro succede nelle corse reali. Il giocatore deve quindi imparare a guidare su terreni bagnati o innevati e in ogni stagione dell’anno, con una varietà di condizioni meteo senza paragoni. Gioco disponibile su dispositivi mobili iOS, iPadOS e Android e su piattaforme o console Microsoft Windows, Nintendo Switch, macOS, Xbox One, Fire OS, Xbox Series X/S, Arcade e PlayStation 4 e 5.

Limbo

Chiudiamo questa rapida carrellata dei giochi per smartphone dal forte impatto grafico con Limbo, un puzzle platform sviluppato da Playdead nell’ormai lontano 2010 ma tuttora attualissimo (e giocatissimo). Ambientato in un’atmosfera cupa e surreale, il videogame è caratterizzato da una grafica in bianco e nero con giochi di luce e ombre che creano un ambiente visivamente inquietante, associabile al genere horror, ma irresistibilmente attraente. I giocatori guidano un ragazzo senza nome in ambienti pericolosi e pieni di trappole, a cominciare da un enorme ragno, alla ricerca della sorella maggiore. Come si è intuito, tutto il gioco viene mostrato “in quinta“, definizione gergale nel campo del fumetto o del cinema che significa che gli sfondi sono solo accennati e in primo piano vediamo solamente la silhouette del personaggio, degli ambienti che attraversa e dei nemici, creando il già accennato effetto nero su bianco. Anzi, nero su grigio. Ovviamente il senso di terrore del gioco è amplificato da questa scelta grafico-artistica, che nasconde le insidie al giocatore. Non è un caso che all’epoca dell’uscita la rivista Play Generation abbia dato a Limbo un punteggio altissimo di 93/100 proprio per il design artistico originale e fuori dagli schemi. Si può giocare a Limbo su smartphone Android e iOs e su piattaforme e oncole Xbox 360, Xbox One, PlayStation 3 e 4, PlayStation Vita, Microsoft Windows e Nintendo Switch.

