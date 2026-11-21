Giochi da tavolo, sfide BeyBlade, incontri con artisti e una sfilata cosplay. Sabato 28 e domenica 29 novembre torna a Mazara del Vallo “POPit! Play & Comics ’26”, la fiera dedicata alla cultura pop e nerd, giunta alla terza edizione. A ospitare la manifestazione sarà il chiostro del Collegio dei Gesuiti, in piazza del Plebiscito. L’iniziativa è organizzata dall’associazione La Taverna dei Giochi, con il patrocinio del Comune di Mazara del Vallo, e sarà aperta al pubblico dalle 10 alle 20 in entrambe le giornate, a ingresso libero.

Il programma propone attività per diverse fasce d’età: dai giochi di ruolo alle partite a scacchi, passando per giochi da tavolo e tornei. Due giornate pensate per riunire appassionati e curiosi, offrendo occasioni per mettersi alla prova e scoprire nuovi passatempi. Accanto alle attività di gioco ci sarà spazio per laboratori e incontri con esponenti del panorama artistico siciliano, tra cui doppiatori, commedianti, caricaturisti e artigiani.

Tra gli appuntamenti annunciati figura anche la sfilata cosplay, alla quale parteciperanno gli studenti del liceo artistico coinvolti nel nuovo progetto di alternanza scuola-lavoro avviato con La Taverna dei Giochi. Una collaborazione che porterà i ragazzi a contribuire alla manifestazione attraverso la creatività e la passione per i personaggi della cultura pop. L’appuntamento è dunque per l’ultimo fine settimana di novembre, nel centro storico di Mazara, con due giornate dedicate al gioco e all’incontro.