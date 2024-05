Stagione Sportiva importante per i ginnasti dell’ A.S.D. Athletes Academy di Castelvetrano. I ginnasti Castelvetranesi sul podio nelle diverse categorie del Campionato Regionale di Ginnastica Artistica Opes Sicilia, conclusosi lo scorso 27 e 28 Aprile, hanno ottenuto con merito la qualificazione nelle diverse categorie per la finale Nazionale del Campionato Italiano Opes Italia, il prossimo 26 Maggio e 9 Giugno a Civitavecchia.

Il percorso che ha condotto i ginnasti a questo notevole risultato è frutto della preparazione ginnica che gli atleti portano avanti con grande impegno e costanza, guidati dal Tecnico Giusy Stabile. I ginnasti dell’A.s.d. Athletes Academy si sono contraddistinti, inoltre,nel Campionato Regionale femminile e maschile Silver FGI, in collaborazione con la Flying and Gymnast di Alcamo, ottenendo così anche la qualificazione per la finale Nazionale di Rimini. L’A.S.D. Athletes Academy, fra i suoi Atleti accoglie anche numerosi ragazzi provenienti dalle città limitrofe, diventando così un vero e proprio punto di riferimento per la pratica Sportiva della Ginnastica Artistica.

I Giovanissimi che prenderanno parte al prossimo appuntamento Nazionale sono 23, di seguito: Omar Sechi, Federico Cannova,Aurora D’Angelo, Giada Domino, Claudia Rizzuto,Melissa Nannavecchia, Anita Centonze,Anna Saraò,Laura Ferro, Silvia Artista, Ginevra Leo,Laura Aguanno, Giada Pisciotta, Vittoria Clemente, Veronica Clemente, Chiara Calamia, Flavia Cattaneo,Edith Messana,Beatrice D’Angelo,Giuliana Salerno,Lucrezia Scibetta, Maya Degeratu e Sofia Etiopia.

L’A.s.d. Athletes Academy ancora una volta porterà il nome della città oltre lo stretto, scrivendo così una bella pagina sportiva.

AUTORE. Redazione