Quattro serate tra mixology, musica e cultura gastronomica negli spazi rigenerati degli Opifi ci Culturali Bianchi. La città di Marsala si prepara ad accogliere la Gin Sale Friendly Competition, un progetto estivo ideato per valorizzare il territorio attraverso un linguaggio contemporaneo, che unisce l’arte della mixology, la musica dal vivo e l’enogastronomia di qualità.

L’iniziativa è promossa dall’Azienda Bianchi all’interno della Rassegna Estiva 2025 “Opici Culturali Bianchi”, in collaborazione con Perpetuum, Enthemo, TP24 e lo Chef Peppe Agliano, e si articolerà in quattro appuntamenti: tre serate di qualificazione – il 26 giugno, il 3 luglio e il 17 luglio – e una finalissima il 24 luglio.

Durante ogni serata, due bartender selezionati si sfideranno dal vivo nella creazione di cocktail originali ispirati al tema “il viaggio” con protagonista Gin Sale, Gin Premium dell’Azienda Bianchi. Ogni sfida sarà valutata da una giuria tecnica, composta da due professionisti del settore e rappresentanti delle realtà partner, e da una giuria popolare, che coinvolgerà direttamente il pubblico presente e i social.

L’esperienza offerta al pubblico andrà ben oltre la competizione. Il biglietto di ingresso include la degustazione dei due cocktail in gara con due abbinamenti gastronomici studiati per valorizzarne i sapori, un piatto caldo preparato in diretta dallo Chef Peppe Agliano – con una ricetta diversa per ciascuna serata – e l’accompagnamento musicale dal vivo di bands locali selezionate per animare l’intera esperienza.

Cornice della rassegna è il suggestivo spazio degli Opifici Culturali Bianchi, progetto di rigenerazione urbana nato dall’idea della Famiglia Bianchi per dare una nuova vita al magazzino fiduciario di fabbrica “Y”. All’interno della struttura, un tempo utilizzata per lo stoccaggio dell’alcool, veniva ospitata una cisterna la cui eventuale perdita era trattenuta da una vasca di contenimento perfettamente impermeabile. Oggi, quel luogo è stato trasformato in un contenitore di cultura, arte e relazioni, divenendo uno dei poli creativi più attivi della Sicilia occidentale.

Per facilitare l’accesso e migliorare l’esperienza del pubblico, la Gin Sale Friendly Competition è supportata dalla piattaforma digitale ENTHEMO. Scaricando l’app, è possibile registrarsi, geolocalizzarsi, visualizzare l’evento “Cantine Bianchi” e acquistare il biglietto unico direttamente online. Il ticket, dotato di QR code, consente l’ingresso e la fruizione rapida di cocktail, piatti e prodotti anche durante la serata.

La Gin Sale Friendly Competition si propone non solo come evento di intrattenimento, ma come format culturale innovativo che promuove il territorio attraverso nuove forme di partecipazione, sperimentazione e valorizzazione delle eccellenze locali.

Per i giornalisti e gli operatori del settore interessati a seguire l’evento, sono disponibili accrediti stampa, interviste, materiali fotografici e approfondimenti su richiesta. Per ulteriori informazioni, contatti stampa e accrediti: Chiara Dionisio – marketing@cantinebianchi.it cell. +39 351 3242890

AUTORE. Redazione