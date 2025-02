Nella città che ha fatto dell’arte un manifesto di rinascita e avanguardia, sta per aprire un ristorante destinato a ridefinire il concetto culinario di eccellenza. Un luogo pensato non solo per deliziare il palato, ma per offrire un’esperienza sensoriale totale, in cui ogni dettaglio – dal design agli aromi, dai sapori alle atmosfere – è curato per incantare e sorprendere.

L’identità del locale resta ancora avvolta nel mistero, alimentando l’attesa e la curiosità, ma una data è già segnata sul calendario: domenica 23 febbraio alle ore 19:00, quando avrà luogo l’inaugurazione ufficiale. Il nome e l’insegna saranno invece svelati con un evento suggestivo nella notte tra il 18 e il 19 febbraio, al civico 26 di Via Belice, nel cuore pulsante della Capitale Italiana dell’Arte Contemporanea.

Frutto di viaggi, passioni e ricerca, questo progetto non si limita a servire piatti raffinati, ma invita gli ospiti a vivere l’esperienza culinaria come un’arte da contemplare e assaporare in ogni sua sfumatura. Materiali pregiati, atmosfere sofisticate e una cucina capace di evocare emozioni profonde fanno di questo luogo una destinazione imperdibile per chi ama il bello e il buono.

“Di tutte le passioni, la più complicata, la più sensuale è sicuramente quella che riguarda il piacere della gola.” Guy de Maupassant

AUTORE. Redazione