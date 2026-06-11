Con sette voti validi Roberta Bongiorno è il nuovo presidente del consiglio comunale di Gibellina. La 39enne di Gibellina, laurea in marketing, consumi e distribuzione alimentare e docente di sostegno agli Istituti superiori, alle recenti amministrative è risultata il candidato più votato con 288 voti. Nella votazione in consiglio oltre i sette voti a suo favore, sono state registrate una scheda nulla e 4 schede bianche. Roberta Bongiorno, che fa parte della maggioranza a sostegno del sindaco Salvatore Sutera, prende il posto occupato nella scorsa sindacatura da Vito Bonanno, poi passato, durante la campagna elettorale, nella coalizione del candidato Giuseppe Fazzino che è stato sconfitto da Salvatore Sutera al suo terzo mandato. Con Roberta Bongiorno si segna una pagina storica per Gibellina: è la prima volta, infatti, che viene eletto un presidente del consiglio di sesso femminile.