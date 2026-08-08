Una violenta rissa si è verificata all’alba di oggi fuori uno dei locali notturni di Gibellina dove era stata organizzata una serata danzante. Secondo quanto riporta la Fanpage informativa “Il futuro dipende da te” un brutale scontro sarebbe scoppiato fuori il locale, coinvolgendo diversi giovani della zona e culminando in un violento pestaggio ai danni di alcuni ragazzi residenti a Santa Margherita di Belice e Montevago. Il bilancio provvisorio dell’aggressione sarebbe di pesanti lesioni e forte shock per i giovani coinvolti. Due di loro, residenti nei centri dell’Agrigentino, sono stati d’urgenza trasportati e ricoverati al pronto soccorso dell’ospedale “Giovanni Paolo II” di Sciacca. I medici hanno riscontrato gravi e vistose tumefazioni al viso e varie ferite sul corpo, provocate dai duri colpi ricevuti.

La Fanpage informativa “Il futuro dipende da te” riporta la denuncia shock di un genitore: «Non si è trattato di una banale scazzottata, ma di un’aggressione violentissima perpetrata da una decina di ragazzi organizzati. Un vero e proprio branco, tutti soggetti presumibilmente sopra i vent’anni di età. Erano armati e pronti a fare male: si sono accaniti sui nostri figli utilizzando tirapugni, catene e cinture».