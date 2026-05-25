Salvatore Sutera fa il tris e si riconferma sindaco di Gibellina. Il responso delle urne ha dato per vinto il medico che per undici anni ha amministrato la città, traghettando la città verso il titolo di Gibellina Capitale. Sutera ha vinto con 1086 voti mentre Peppe Fazzino è arrivato secondo con 565 voti. Daniela Pirrello, invece, si è attestata a 471 voti, ultimo Gianluca Navarra con 324 voti. «Grazie di cuore per la fiducia, l’affetto, la presenza e il sostegno dimostrato – ha detto Salvatore Sutera – questo risultato è il punto di partenza di un percorso che continueremo a costruire insieme, con impegno, ascolto e amore per la nostra comunità. Il futuro continua».