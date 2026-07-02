Adesione alla rottamazione quinquies, contradditorio preventivo e autotutela obbligatoria. Sono queste le tre decisioni prese dal consiglio comunale di Gibellina nell’ultima seduta presieduta da Roberta Bongiorno. Con l’adesione alla rottamazione-quinquies i cittadini potranno estinguere i debiti affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, pagando solo l’importo residuo e azzerando sanzioni, interessi di mora e aggio. Ulteriore agevolazione introdotta è stata quella che riguarda le entrate comunali dal 2023 al 2025 che ancora non sono state gestite dall’agente della riscossione. I cittadini avranno la possibilità di rateizzare fino a 24 rate trimestrali (fino a 3 anni, dunque), senza sanzioni e senza interessi. Per chi trasmetterà al Comune il rid bancario per il pagamento delle tasse potrà ottenere una riduzione del 10% su quanto dovrà al Comune. Terza misura introdotta riguarda il contradditorio preventivo e l’autotutela obbligatoria per migliorare il rapporto tra Comune e cittadino: «questo consentirà di garantire la riscossione e, di conseguenza, ridurre il valore del FCDE, il fondo crediti di dubbia esigibilità, accantonamento obbligatorio nei bilanci degli enti pubblici», ha detto l’assessore comunale al bilancio, Vito Bonanno.