Il neo assessore del Comune di Gibellina, Vito Bonanno, già sindaco per 10 anni e oggi Segretario generale del Libero Consorzio provinciale di Ragusa, ha comunicato al sindaco Salvatore Sutera di rinunciare all’indennità di funzione spettante in qualità di assessore della giunta municipale. La scelta personale dell’assessore non è stata motivata nella lettera inviata al sindaco. «Ritengo un privilegio poter dedicare parte del mio tempo alla comunità; intendo svolgere questo compito affidatatomi dal sindaco come servizio. La rinuncia all’indennità di funzione è una scelta personale». Vito Bonanno ha le deleghe alla programmazione, organizzazione, cultura e innovazione.