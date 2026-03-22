Il sindaco uscente di Gibellina Salvatore Sutera si ricandida per il terzo mandato (concesso per i Comuni al di sotto dei 5 mila abitanti). L’ufficialità è arrivata stasera con un post sul proprio profilo Facebook nel quale il primo cittadino scrive di voler «sottoporre al giudizio degli elettori il lavoro svolto in questi anni». Salvatore Sutera, medico di base, sta completando il suo secondo mandato di sindaco. E proprio durante la sua sindacatura è stato preparato e presentato il dossier per partecipare all’assegnazione del titolo di Capitale dell’arte contemporanea, assegno poi dal Ministero della cultura. «Mi ripresento con l’obiettivo di portare a termine il programma di “Gibellina capitale” e di costruire, insieme a chi ha idee e progetti per la città, il cantiere per il futuro prossimo di Gibellina che non può non avere quale fulcro centrale il suo patrimonio materiale e immateriale di arte, architettura e creatività».

Gibellina, insieme a Campobello di Mazara e Marsala, è uno dei tre Comuni che andrà al voto per le amministrative il prossimo maggio. «In questi anni – scrive Sutera sul proprio profilo Facebook – abbiamo lavorato per rilanciare la città sul piano culturale creando le condizioni per lo sviluppo turistico, come testimonia, tra le altre cose, la riapertura del Museo civico nell’estate del 2021 che ha segnato una svolta per la storia della città e il presupposto per la presentazione del dossier di candidatura che il Ministero della cultura ha ritenuto vincente».

Il sindaco Sutera, dunque, tra le righe rivolge un appello «a tutti coloro che hanno cuore il futuro della nostra città e la sua crescita in termini sociali, economici e culturali, al confronto aperto e leale, in termini di idee, proposte e progetti per tracciare insieme la rotta del futuro, scrivendo insieme il programma per portare la città nel 2040».