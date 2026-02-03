Il consiglio comunale di Gibellina ha ridotto di un punto percentuale la tariffa Imu (imposta municipale unica) per i propri cittadini. Si passa dal 10,6 per mille a 9,6 per mille per il 2026. «Parliamo di una misura concreta che va nella direzione di alleggerire il carico fiscale sulle attività produttive del nostro Comune, generando un risparmio reale per imprese, artigiani, commercianti e professionisti», chiarisce l’assessore comunale alle attività produttive Matteo Fontana. L’assessore lo definisce un «segnale di attenzione e vicinanza da parte dell’Amministrazione» sulla quale non sono mancate le polemiche. Ma questa scelta, che alleggerirà il carico fiscale sui singoli cittadini e sulle attività commerciali, è «di equità e buon governo», ha chiarito Fontana dopo che l’emendamento è stato votato in aula. In consiglio è stato anche deciso di confermare l’aliquota Irpef già in vigore lo scorso anno.