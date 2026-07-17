La Giunta municipale di Gibellina ha approvato il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2025 e contestualmente è stato costituito il fondo pluriennale vincolato. L’atto approvato è propedeutico all’approvazione del rendiconto 2025 che dovrebbe avvenire in consiglio comunale da qui a qualche settimana. Il riaccertamento dei residui tiene conto dei rilievi mossi dalla Corte dei Conti e, tal fine, recepisce la cessazione degli accertamenti presuntivi dei proventi idrici, la svalutazione e lo stralcio dei crediti collegati al servizio idrico, l’inclusione nel fondo di dubbia esigibilità dei crediti da ruoli coattivi e da recupero spese di riscossione, la regolarizzazione delle partite di giro e l’eliminazione dei residui attivi vetusti privi di titolo. I residui attivi conservati al 31 dicembre 2025 sono 8.848.610,19 euro, mentre i residui passivi sono 5.871.820,49 euro.

La Giunta ha, altresì, approvato anche la variazione urgente al bilancio di previsione 2026. Nella “manovra” è inserita anche la provvista finanziaria necessaria per il finanziamento degli eventi e le manifestazioni culturali, ricreative e sportive dell’“Estate Gibellinese 2026”, per complessivi € 136.846,02 derivanti da finanziamenti regionali e dell’ex Provincia. Con la variazione di bilancio è stato inserito nel documento finanziario anche la somma di € 742.200,90 (risorse del PR FESR), pari al 98,960% della spesa progettuale di € 750.000,00, per l’intervento denominato “Interventi di ristrutturazione dei locali annessi ex chiesa di Gesù e Maria per la conversione in centro diurno per anziani.

«Abbiamo lavorato in queste prime settimane per fare chiarezza sulle partite contabili messe sotto osservazione dalla Corte dei conti nel controllo sulla gestione del 2023. Siamo determinati a fare chiarezza sulla situazione contabile del Comune e presto depositeremo il rendiconto al quale stiamo lavorando con tutti gli uffici, in modo trasparente e corale, valorizzando il ruolo di ciascuno», ha dichiarato l’assessore comunale al bilancio Vito Bonanno.

AUTORE. Redazione