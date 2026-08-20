Paolo Scavuzzo, 26 anni, è il primo ufficiale dei carabinieri nella storia di Gibellina. Stamattina il giovane tenente che è nato e cresciuto a Gibellina è stato accolto in Comune dal sindaco Salvatore Sutera, alla presenza del capitano dei carabinieri della compagnia di Castelvetrano Giovanni Mantovani e del maresciallo della stazione di Gibellina Vincenzo Lo Sciuto. Scavuzzo ha frequentato il Liceo classico “G. Pantaleo”, poi l’Accademia militare di Modena e, negli ultimi tre anni, la Scuola ufficiali a Roma. La sua famiglia vive a Gibellina. «Per la nostra città è motivo di orgoglio – ha detto il sindaco – perché da quando esiste la nostra comunità non c’è stato mai nessun ufficiale dei carabinieri originario di Gibellina». Il primo cittadino, insieme alla presidente del consiglio Roberta Bongiorno, ha consegnato una targa ricordo al giovane ufficiale, mentre Scavuzzo ha ricambiato consegnando una targa col crest del corso che lui ha frequentato. Alla cerimonia in Comune è stato presente, tra gli altri, anche Dino Cataldo, 74 anni, presidente della locale sezione dell’Associazione nazionale carabinieri.