Nella storia amministrativa di Gibellina non era mai successo che per una tornata di elezioni comunali ci fossero 4 candidati sindaco. Ed è successo quest’anno, quando proprio Gibellina sta vivendo l’atmosfera di Capitale italiana dell’arte contemporanea. Con poco più di 3.000 elettori in corsa per la poltrona di sindaco sono in 4: c’è l’uscente Salvatore Sutera, Giuseppe Fazzino, Daniela Pirrello e Gianluca Navarra. Tutte quattro hanno presentato le liste con 12 candidati al consiglio. Sutera, medico di base, si ripresenta nel segno della continuità dopo essere stato per dieci anni sindaco della città. Giuseppe Fazzino, dipendente dell’Asp Trapani, è sostenuto, invece, da una cordata vicina a Rosario Di Maria, presidente delle Tenute Orestiadi. Daniela Pirrello, dipendente dell’Agenzia delle entrate, è stata già assessore della Giunta guidata da Salvatore Sutera e scende in campo, per la prima volta, da candidato sindaco. Stessa scelta che ha fatto Gianluca Navarra, dipendente dell’Anas: anche lui è stato assessore della Giunta Sutera e ora ha deciso di mettersi in gioco per la poltrona di sindaco.