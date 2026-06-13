Hanno giurato ieri i nuovi assessori della Giunta municipale di Gibellina. Il sindaco Salvatore Sutera è stato rieletto per la terza volta e, dopo la prima riunione del consiglio comunale (nella quale è stata eletta presidente Roberta Bongiorno) il sindaco ha composto la sua squadra. Nella stanza del sindaco, alla presenza del Segretario comunale Domenico Surdi, hanno giurato Antonio Ferro e Francesca Barbiera (riconfermati dalla precedente compagine assessoriale) e due nuovi assessori: Vito Antonio Bonanno, già sindaco per 10 anni della città e oggi Segretario generale del Libero Consorzio dei Comuni della provincia di Ragusa e Giusi Anna Fontana.