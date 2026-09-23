Il consiglio comunale di Gibellina ha approvato le Linee strategiche di mandato 2026-2031, documento predisposto dalla Giunta municipale. Si tratta di un impegno previsto dalla legge, perché all’inizio del mandato il sindaco presenta al massimo consesso civico le lineeprogrammatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare. Una sorte di “patto” fcon la comunità che orienta l’intera azione amministrativa. All’interno del documento sono 5 gli obiettivi di valore pubblico territoriale: Gibellina Capitale dell’arte contemporanea: valorizzazione del patrimonio culturale e artistico quale motore di sviluppo turistico ed economico; Gibellina città Inclusiva: investimenti su giovani, famiglie, welfare, istruzione e promozione della lettura; Gibellina sostenibile e vivibile: qualità ambientale, efficienza energetica, decoro urbano e gestione virtuosa dei rifiuti; Gibellina connessa e sicura: riqualificazione infrastrutture, mobilità, sicurezza urbana e videosorveglianza; Amministrazione efficiente e partecipata: modernizzazione organizzativa, digitalizzazione, trasparenza e amministrazione condivisa.

Per ognuno dei cinque obiettivi sono definiti degli indicatori di impatto misurabili con baseline di partenza e target al 2031, che consentiranno la verifica annuale dello stato di attuazione. «L’importanza di ragionare in chiave di outcome e in coerenza con i goals dell’Agenda 2030, evidenzia come anche Gibellina possa contribuire, a livello territoriale, al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile – ha detto l’assessore comunale al bilancio Vito Bonanno – saranno organizzate riunioni tematiche finalizzate a dare seguito alla programmazione, prevedendo il coinvolgimento dei cittadini».