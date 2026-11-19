Sono tre le questioni affrontate durante l’ultimo consiglio comunale a Gibellina: dal potenziamento dei servizi educativi al rinnovo del contratto dei dipendenti (2025-2027), fino alla programmazione di nuove assunzioni per rafforzare la struttura amministrativa. Per l’asilo nido è stata approvata la proposta finalizzata a garantire la continuità del servizio educativo, fondamentale per le famiglie e per la comunità. Il provvedimento relativo al rinnovo del contratto di lavoro per i dipendenti punta a migliorare il trattamento economico dei dipendenti comunali, dando attuazione alle nuove disposizioni contrattuali. È stata inoltre affrontata la necessità di rafforzare l’organico comunale, attualmente sottodimensionato, attraverso l’inserimento di professionalità mancanti e figure dedicate, tra cui quella di un ragioniere. Le tre proposte hanno ottenuto il voto favorevole della maggioranza, mentre la minoranza consiliare si è astenuta, nonostante il tema del personale comunale e il suo potenziamento erano tra gli argomenti di campagna elettorale del gruppo d’opposizione.