Una parte del solaio di un locale bagno dell’edificio scolastico che ospita la scuola elementare a Gibellina è caduto senza provocare danni. Ieri i bambini e la maestra di una classe hanno avvertito dei rumori imprecisati riferiti come “tonfi” o “boati”. Da parte dei tecnici comunali è stato subito effettuato un sopralluogo già nella giornata di ieri e, in via precauzionale, hanno consigliato di spostare le due classi attigue al vano bagno. Stamattina i tecnici sono tornati congiuntamente ai vigili del fuoco per un sopralluogo molto più approfondito. Il locale è stato inibito all’uso in attesa di un ripristino, mentre sono state verificate anche alcune lesioni dell’intonaco, già presenti nell’immobile, che non manifestano però alcun pericolo e non sono legate a danni strutturali. Sono state anche verificate tutte le fondazioni dei restanti spazi che risultano essere assolutamente sane. «Possiamo affermare che la scuola è assolutamente sicura e che le iniziative del Comune sono state adottate nel rispetto dei pareri tecnici di professionisti che hanno utilizzato tutte le cautele del caso per salvaguardare la sicurezza dei bambini e del personale scolastico usando il buon senso senza creare inutili allarmismi», ha detto il sindaco Salvatore Sutera che ha partecipato al sopralluogo di stamattina.

AUTORE. Redazione