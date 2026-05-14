Per il Comune di Gibellina è arrivato il responso da parte della Corte dei Conti che aveva acceso i riflettori sul rendiconto 2023. Un controllo certosino da parte dei giudici contabili tramite una procedura di controllo che ha visto anche l’audizione da parte del Segretario comunale Domenico Surdi. La Corte – così come è scritto sulla Fanpage del Comune – ha chiuso il procedimento di controllo sul rendiconto 2023, senza adottare specifiche misure correttive o inibitorie della spesa. Secondo quanto è scritto sulla Fanpage del Comune, «emerge l’assenza di gravi squilibri di bilancio, specialmente considerando che la cassa non ha manifestato “sofferenze” in quanto: non è stato fatto ricorso ad anticipazioni di tesoreria; è stato indicato un ampio margine di cassa non vincolata; sulla base della documentazione esaminata, è stato riscontrato un indicatore di tempestività dei pagamenti nell’esercizio 2023 rispettoso delle scadenze per il pagamento dei debiti da transazioni commerciali previste dalle disposizioni di legge».

La Corte dei Conti ha preannunciato che si riserva nel prossimo ciclo di controllo di verificare il superamento delle criticità formali già oggetto di attenzione da parte del Comune in sede di approvazione del rendiconto 2024, che si è chiuso con avanzo di amministrazione.