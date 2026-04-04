Sono già tre i candidati sindaco per le prossime amministrative a Gibellina. C’è la riconferma della candidatura dell’uscente Salvatore Sutera e le new entry di questa campagna elettorale sono Peppe Fazzino, dipendente dell’Asp Trapani e l’ingegnere Gianluca Navarra che, anni addietro, fece un’esperienza di assessore nella Giunta guidata da Sutera. «Voglio mettere le mie competenze e le mie energie al servizio della comunità in cui ho scelto di vivere con la mia famiglia – ha scritto Fazzino sul suo profilo Facebook – provando a percorrere un cammino lungo 5 anni per il bene della nostra città. Gibellina ha bisogno di ritrovare il valore del confronto, di riaprire spazi di partecipazione e condivisione, di riavvicinare i cittadini, soprattutto i più giovani, alla politica, per una partecipazione attiva». A sostenere Fazzino c’è un gruppo di imprenditori e consiglieri uscenti che hanno abbandonato Sutera.

Gianluca Navarra, dipendente dell’Anas in servizio in Toscana, è pronto a scendere in campo. «Al centro di questo percorso abbiamo posto la politica intesa come bene comune e il ruolo dei giovani, veri motori di un processo di rinascita – spiega Navarra sul proprio profilo Facebook – è un progetto al quale ciascuno di noi ha dato la propria disponibilità, con piena consapevolezza dell’impegno e delle responsabilità che esso comporta. Sono un uomo del fare: programmare, progettare, realizzare. Voglio costruire questo percorso insieme a voi, attraverso l’ascolto e il confronto, valorizzando il contributo di ciascuno».

Torna a candidarsi sul solco della continuità l’uscente Salvatore Sutera, medico e primo cittadino da 10 anni. «Insieme abbiamo affrontato sfide importanti e costruito percorsi di crescita che oggi iniziano a dare frutti concreti – ha detto Sutera – tra questi, uno dei progetti più ambiziosi e identitari è senza dubbio Gibellina Capitale: un percorso nato durante la mia amministrazione. Il mio impegno è, e resterà, prima di tutto per la comunità: per le famiglie, per i giovani, per gli anziani. Governare significa esserci, ascoltare, costruire soluzioni e non lasciare indietro nessuno».

Rumors in ambienti politici darebbero come quarta possibile candidata a sindaco Daniela Pirrello. Anche lei già con un’esperienza alle spalle vissuta nella Giunta Sutera.