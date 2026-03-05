La Giunta municipale di Gibellina ha approvato lo schema di conto consuntivo 2024, che presenta un avanzo di amministrazione di 45.167,74 euro. Ora il documento finanziario è stato trasmesso al consiglio comunale che dovrà discuterlo e votarlo. «Il risultato positivo di amministrazione è stato certificato dai revisori dei conti – spiega il sindaco Salvatore Sutera – e i parametri rendicontati evidenziano che i conti del Comune sono in regola e solidi». Sul conto consuntivo 2023 la Corte dei Conti aveva sollevato criticità, tra cui anche la scarsa capacità di riscossione dei tributi locali che, come noto, costituisce un problema diffuso tra i comuni soprattutto tra quelli siciliani.

A seguito dei rilievi formulati dalla Corte dei conti, gli uffici guidati dal segretario comunale Domenico Surdi hanno avviato un’attività di riesame di tutte le scritture contabili, facendo chiarezza anche negli accantonamenti e nei fondi, con il risultato di rendere coerenti le scritture contabili con i principi dell’armonizzazione contabile, che è stata introdotta dalla legislazione per migliorare la trasparenza e la finanza pubblica. Tali dati sono stati illustrati alla Corte dei conti nel corso dell’audizione dello scorso 26 febbraio. «I dati finanziari – conclude il sindaco- sono positivi come dimostra anche la buona liquidità di cassa».