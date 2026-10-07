Leonardo Cataldo è stato riconfermato presidente della sezione di Gibellina dell’Associazione nazionale carabinieri, che raduna i militari in pensione. Cataldo, 74 anni, ed è entrato nell’Arma nell’aprile del 1969. La sezione di Gibellina dell’associazione nazionale carabinieri è nata nel 1995 e proprio Cataldo è stato dapprima commissario straordinario e poi presidente per tutti questi lunghi anni. «È mia intenzione, e sono certo anche di tutti coloro che insieme a me condivideranno gli stessi ideali, di portare avanti dei progetti per valorizzare l’aspetto umano e professionale del personale impiegato nell’attività di volontariato nel sociale e per il sociale – ha detto Leonardo Cataldo – lavoreremo con le istituzioni, con grande spirito propositivo e di collaborazione come del resto è nel nostro stile fare».