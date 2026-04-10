Gibellina Capitale si conferma anche come luogo di ricerca e sperimentazione per il mondo accademico. Nei giorni scorsi, 120 studenti del secondo anno del corso di laurea magistrale in Architettura dell’Università degli Studi di Palermo hanno effettuato un sopralluogo in città, per molti di loro la prima occasione di visita. Coordinati dai docenti Gianfranco Tuzzolino, Renzo Lecardane e Santo Giunta, gli studenti hanno individuato due aree di intervento in prossimità di piazza 15 Gennaio, su cui sviluppare progetti destinati a residenze per artisti e servizi. «Dopo il sopralluogo a Gibellina, gli studenti stanno lavorando all’analisi dei luoghi attraverso materiali e documentazioni di supporto – ha dichiarato Renzo Lecardane – a fine anno accademico è previsto un workshop dedicato alla restituzione dei progetti». Durante la visita, gli studenti hanno esplorato alcuni dei principali luoghi simbolo della città, tra cui il Teatro di Consagra, la Chiesa Madre progettata da Ludovico Quaroni, Palazzo Di Lorenzo, i due Giardini Segreti e il sistema delle piazze, riconfermando il ruolo di Gibellina come laboratorio unico di dialogo tra arte, architettura e paesaggio.