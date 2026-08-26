Dal 5 al 24 settembre l’ex chiesa Santa Caterina a Gibellina vecchia ospiterà la mostra fotografica “Terre di Sicilia e Tunisia”, un progetto culturale che unisce due sponde del Mediterraneo attraverso il linguaggio universale della fotografia. Grazie al contributo dell’associazione “Percorsi e Morsi”, l’esposizione nasce dalla collaborazione tra l’associazione trapanese “I colori della vita” e l’associazione tunisina “Didon & Enée”, conl’obiettivo di raccontare il patrimonio umano, agricolo e paesaggistico di Sicilia e Tunisia attraverso un confrontovisivo tra passato e presente. La mostra propone una retrospettiva composta da fotografie storiche, curate dal maestro Michele Fundarò e da cartoline d’epoca curate da Saber Bhari artista e fotografo tunisino, affiancateagli scatti contemporanei di 16 fotografi italiani e tunisini. Il risultato è una narrazione corale che documenta l’evoluzione dei territori rurali, delle comunità e delle tradizioni che ancora oggi rappresentano una parte essenziale dell’identità mediterranea.