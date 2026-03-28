I carabinieri di Gibellina hanno denunciato un 27enne del posto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari dell’Arma impegnati in un servizio di controllo del territorio svolto nell’ambito di quanto condiviso nel Comitato provinciale per l’ordine e sicurezza pubblica tenutosi con il Prefetto di Trapani, transitando in una via di Gibellina, hanno notato l’uomo che alla vista dei carabinieri, con fare sospetto, si è disfatto di un involucro che gettava a terra. Dopo aver bloccato l’uomo, l’involucro è stato recuperato con 10,7 grammi di cocaina. Lo stupefacente è stato posto sotto sequestro e l’uomo è stato denunciato. Lo stesso soggetto, pochi giorni prima, era stato denunciato per il medesimo reato sempre dai carabinieri di Gibellina.