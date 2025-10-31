Da Castelvetrano alla Val di Non, passando per il grande schermo e la TV: Giancarlo Commare torna protagonista in un progetto ambizioso e dal respiro internazionale. L’attore castelvetranese, già noto per ruoli di successo in serie televisive e film come Il Paradiso delle Signore, Skam Italia, Maschile Singolare, Eterno visionario e Avetrana – Qui non è Hollywood, è tra i concorrenti di The Traitors Italia, il nuovo reality psicologico Original di Prime Video condotto da Alessia Marcuzzi.

Girato tra le suggestive mura di Castel Valer e Castel Nanno, in Trentino, il programma unisce la tensione del thriller medievale alle dinamiche strategiche di un gioco di ruolo. Quattordici personaggi noti del mondo dello spettacolo si muovono in un’atmosfera carica di mistero, tra alleanze, sospetti e tradimenti, nel tentativo di scoprire chi, tra loro, è un “traditore” pronto a manipolare gli altri per vincere un ricco montepremi.

Insieme a Giancarlo Commare, tra i protagonisti figurano Aurora Ramazzotti, Paola Barale, Michela Andreozzi, Giuseppe Giofrè, Rocco Tanica, Tess Masazza, Filippo Bisciglia, Pierluca Mariti, Mariasole Pollio, Raiz, Yoko Yamada, Alessandro Orrei e Daniele Resconi.

The Traitors Italia rappresenta un nuovo format per la TV italiana, dove intuito e psicologia si mescolano in una continua sfida tra fiducia e inganno. Come recita lo slogan del programma, “Fidarsi è bene, non fidarsi è meglio”.

I primi quattro episodi sono già disponibili da, su Prime Video, mentre gli ultimi due arriveranno il 6 novembre.

Un’occasione per vedere ancora una volta Giancarlo Commare distinguersi in una produzione di alto profilo, che unisce spettacolo, mistero e la valorizzazione di uno dei territori più affascinanti d’Italia.