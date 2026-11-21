Che cosa significa fare giornalismo quando le notizie scorrono sullo smartphone e la visibilità dipende sempre più dagli algoritmi? È una delle domande al centro di “La vita in verticale. Cronache dal precipizio”, il nuovo libro di Giacomo Di Girolamo, pubblicato da Il Saggiatore, che sarà presentato oggi, sabato 21 novembre, alle 18, alla Mondadori Point di Castelvetrano, in piazza Carlo d’Aragona. A dialogare con l’autore sarà Daria Costanzo, in un incontro a ingresso libero dedicato al mestiere del giornalista e alle trasformazioni che coinvolgono lettori, redazioni e piattaforme digitali.

Il libro accompagna il pubblico nel lavoro quotidiano di una redazione di provincia: la scelta delle notizie, il rapporto con i lettori, i commenti sui social e la ricerca di un equilibrio tra approfondimento e velocità. Di Girolamo intreccia cronaca e autobiografia, ironia e riflessione, partendo da storie vere per interrogarsi sul senso del proprio lavoro.

La “vita in verticale” richiama lo schermo dello smartphone, i video brevi e le informazioni consumate in pochi secondi. In questo scenario, anche il lettore rischia di diventare soprattutto un utente da raggiungere e trattenere, mentre il tempo necessario a comprendere i fatti si riduce. Sullo sfondo, il peso dei motori di ricerca e il ruolo crescente dell’intelligenza artificiale.

Il confronto toccherà anche il futuro dei giornali locali, chiamati a raccontare amministrazioni, cronaca, cultura e comunità che spesso trovano poco spazio nell’informazione nazionale. Una funzione che deve misurarsi con condizioni economiche e tecnologiche profondamente cambiate. A questa trasformazione si affiancano, nelle pagine del volume, i dubbi personali dell’autore sulla possibilità di continuare a esercitare il mestiere senza rinunciare alla profondità.

Giornalista e scrittore, Di Girolamo dirige Tp24.it e RMC101 e collabora con la Repubblica e Linkiesta. Tra i riconoscimenti ricevuti figurano il Premiolino, il Premio nazionale Paolo Borsellino e il Premio Giorgio Ambrosoli. Con Il Saggiatore ha pubblicato anche Cosa Grigia, Dormono sulla collina, Contro l’antimafia e L’invisibile.

Al termine della conversazione sarà possibile intervenire e rivolgere domande all’autore.