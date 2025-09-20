Le associazioni Legambiente Sicilia, WWF Sicilia, Zero Waste Sicilia e Federconsumatori Sicilia hanno depositato oggi presso la Corte dei conti – Sezione di controllo per la Regione siciliana – una dettagliata relazione tecnica nell’ambito del contraddittorio avviato con la Deliberazione n. 214/2025/GEST, relativa alla gestione del ciclo dei rifiuti, all’economia circolare e alle politiche ambientali regionali.

Nella relazione tecnica, sono state messe in evidenza una serie di incongruenze degli atti regionali e commissariali durante la gestione ordinaria ed emergenziale rispetto alla normativa europea, nazionale e regionale in materia di diritto ambientale e ai principi efficienza, economicità, concorrenza e neutralità della P.A., e hanno soprattutto rappresentato i riflessi finanziari delle scelte impiantistiche e programmatorie, con particolare riguardo ai costi a carico della collettività;

Nella relazione tecnica, anche alla luce di puntuali rilievi emersi dalla bozza di referto della sezione di controllo della corte dei conti, è stato posto l’accento particolarmente sui seguenti aspetti critici: il persistente ritardo e la vaghezza del Piano regionale di gestione dei rifiuti, privo di un cronoprogramma chiaro e di indicatori verificabili; la compressione delle procedure partecipative e l’uso sistematico di commissariamenti e ordinanze straordinarie, che hanno ridotto trasparenza ed efficacia; la priorità assegnata a discariche e inceneritori, in contrasto con la gerarchia europea dei rifiuti, che privilegia prevenzione, riuso e riciclo; le scelte di localizzazione impiantistica discutibili sotto il profilo ambientale e giuridico, con possibili ricadute di illegittimità e concorrenza sleale; il sovradimensionamento della capacità di trattamento degli inceneritori che ingesserebbe lo sviluppo della raccolta differenziata con un aumento dei costi di conferimento che graveranno sulle tasche dei cittadini; l’opacità nella gestione delle risorse pubbliche, con contabilità speciali non chiuse, affidamenti non trasparenti e duplicazioni di spesa.

Le associazioni ambientaliste stigmatizzano nella relazione come l’attuale modello siciliano ha prodotto un aumento strutturale dei costi di gestione dei rifiuti, scaricato sui bilanci comunali e sulle tariffe pagate dai cittadini, che risultano stabilmente più alte della media nazionale. Le scelte impiantistiche – in particolare il ricorso massiccio a discariche, inceneritori e trasferimenti fuori Regione – hanno comportato sprechi stimabili in centinaia di milioni di euro e rischiano di configurare veri e propri profili di danno erariale.

Alla luce delle evidenze raccolte, le associazioni chiedono alla Corte dei conti di: accertare le responsabilità contabili connesse alla persistente mala gestione del settore; sollecitare misure correttive per riallineare la Sicilia agli obiettivi europei di economia circolare e riduzione del conferimento in discarica e incenerimento. garantire che le risorse pubbliche siano impiegate in modo efficiente e trasparente, privilegiando prevenzione, riuso e riciclo rispetto a soluzioni di fine ciclo costose e dannose.

“La Sicilia non può permettersi di restare prigioniera di un’emergenza infinita – dichiarano congiuntamente le associazioni – e di sprecare ingenti risorse pubbliche per alimentare un ciclo che appartiene al passato. È necessario voltare pagina, adottando un modello virtuoso fondato su economia circolare, prevenzione e riduzione della produzione dei rifiuti, impianti per il recupero di materia e trasparenza nella gestione delle risorse pubbliche”.