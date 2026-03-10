Il 9 e il 23 marzo 2026, a partire dalle ore 16:15, presso l’Aula Magna dell’Istituto Comprensivo “Francesco Vivona” di Calatafimi si terranno due giornate di formazione di un progetto promosso dalla Terraferma Società Cooperativa Sociale, soggetto responsabile dell’intervento, e coinvolge una rete qualificata di partner istituzionali e territoriali: l’Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani, il Comune di Castellammare del Golfo, l’Associazione EURO, l’Associazione Innovazione Sociale e Territoriale, l’Istituto Comprensivo Vivona di Calatafimi e l’Istituto Tecnico Economico e Tecnologico “Girolamo Caruso” di Alcamo.

Gli incontri saranno guidati dal dott. Paolo Pace, responsabile del servizio di Neuropsichiatria Infantile del Distretto di Castelvetrano, da anni impegnato nello studio e nel supporto delle dinamiche psicologiche e comportamentali dell’età evolutiva.

L’iniziativa si inserisce nel progetto GENERAZIONE Z, finanziato nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Missione 5 “Inclusione e Coesione”, con l’obiettivo di contrastare la povertà educativa nel Mezzogiorno e offrire ai giovani strumenti concreti di crescita, partecipazione e autonomia.

L’intervento del dott. Pace offrirà strumenti concreti e strategie operative per affrontare situazioni spesso complesse nella quotidianità scolastica: episodi di opposizione, aggressività, conflitti relazionali e difficoltà emotive che possono emergere durante il percorso di crescita.

Tra le azioni più significative del progetto si inserisce il percorso formativo dedicato alla gestione dei comportamenti oppositivi e aggressivi in classe, un tema sempre più centrale per docenti, educatori e famiglie.

l progetto Generazione Z rappresenta in questo senso un modello virtuoso di innovazione sociale, capace di attivare le energie del territorio e costruire percorsi concreti di prevenzione della dispersione scolastica e del disagio giovanile.