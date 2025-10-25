Il movimento “Generazione Futura” a Castelvetrano, ha un nuovo coordinatore: l’avvocatessa Valeria Scilipoti, una giovane professionista che, con la sua esperienza e il suo radicamento nel tessuto sociale della città, promette di imprimere una svolta decisa alle attività del sodalizio. “La sua scelta è stata accolta con entusiasmo dai membri del movimento, che vedono in lei la figura ideale per coniugare l’attivismo giovanile con la praticità e l’efficacia che il suo percorso professionale” -ha affermato il Presidente del movimento – Maurizio Spanò.

L’avvocatessa Scilipoti ha sottolineato che l’obiettivo è trasformare l’energia giovanile in azioni concrete, rendendo il movimento un vero e proprio motore di solidarietà per la comunità. Tra le sue priorità sia progetti di sensibilizzazione su temi civici e legali, che valorizzazione del patrimonio locale e promozione di eventi culturali e ambientali per riscoprire e tutelare le risorse di Castelvetrano e del suo hinterland, con il chiaro intento di creare dei punti di riferimento per i giovani su tematiche come l’accesso al mondo del lavoro e le opportunità europee.

“Castelvetrano ha un capitale umano straordinario, fatto di menti brillanti e specializzate che spesso sono costrette a guardare altrove,” – ha dichiarato la neo coordinatrice, Il nostro compito sarà quello di fare da ponte tra queste competenze e le esigenze reali della nostra città, creando una rete virtuosa capace di generare proposte e progetti di sviluppo concreti e sostenibili.

L’idea è quella di organizzare tavoli tecnici tematici che coinvolgano avvocati, ingegneri, architetti, commercialisti e altri specialisti under 40 per elaborare idee innovative per la rigenerazione urbana, l’economia locale e l’innovazione digitale. Il mandato dell’avvocatessa Scilipoti si preannuncia quindi all’insegna del fare concreto, con l’ambizione di non limitarsi alla critica, ma di diventare parte attiva della soluzione per costruire una vera “generazione futura” per Castelvetrano.

Il movimento ha scelto di non adottare le tradizionali campagne di adesione basate su tesseramenti economici; pertanto, chiunque voglia avvicinarsi all’associazione può scrivere al referente per le adesioni utilizzando l’indirizzo e-mail: assogenerazionefutura@gmail.com.