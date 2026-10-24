La paura che più preoccupa è quella che, nel mezzo del corteo “Gen Z Revolution Europe tour” di oggi pomeriggio a Castelvetrano, potrebbero infilarsi altri soggetti pronti a rendersi protagonisti di azioni violente. Gli organizzatori dell’evento di oggi hanno garantito che il corteo sarà pacifico ma l’attenzione delle Forze dell’ordine resta alta. In questi giorni al Commissariato di pubblica sicurezza di Castelvetrano sono stati ascoltati alcuni genitori di ragazzi che hanno aderito all’iniziativa tramite un gruppo WhatsApp che da qualche giorno circola tra i social. Intanto il sindaco Giovanni Lentini ha emanato ieri un’ordinanza con tre divieti per un obiettivo unico: niente consumo di alcolici e superalcolici durante il corteo. Il provvedimento sarà valido dalle ore 14 alle 21. I divieti riguardano la vendita e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, anche per asporto, da parte di bar, ristoranti, pub, pizzerie, esercizi commerciali e alimentari, attività artigianali e distributori automatici e poi divieto di consumo e divieto di abbandono di contenitori, bottiglie, lattine, cocci di vetro, alimenti e rifiuti negli spazi pubblici e nelle aree a uso pubblico.